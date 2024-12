Selena Gomez hat mit einem Post auf Instagram bekannt gegeben, dass sie mit dem Produzenten Benny Blanco verlobt ist. Die 32-jährige Sängerin teilte die Nachricht mit einem Foto ihres Verlobungsrings und einem Bild des Paares, das sie umarmt, mit der Bildunterschrift „Für immer beginnt jetzt“. Blanco, 36, bestätigte die Nachricht mit dem Kommentar „Hey warte... das ist meine Frau“ unter dem Post. Der Musiker hatte zuvor in der „Howard Stern Show“ gesagt, dass er sich vorstellen könne, Gomez zu heiraten. Blanco sagte Stern: „Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als diese.“ Die beiden kennen sich schon seit Jahren und arbeiteten zunächst gemeinsam an der 2019 erschienenen Single 'I Can't Get Enough', bevor sie im vergangenen Jahr anfingen, sich zu daten. In einem Interview mit TIME verriet Gomez, dass sie ein Baby adoptieren wollte, wenn sich die beiden nicht getroffen hätten. „Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert. Und ich denke, es ist wirklich schön, sich auf jemanden zu stützen, der die Welt, in der ich lebe, versteht. Aber ich würde sagen, dass ich mich insgesamt am sichersten fühle und es war wirklich schön und ich bin dadurch nur gewachsen, also ist es großartig“, sagte Gomez. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)