Sänger Shawn Mendes hat während eines Konzerts im Red Rocks Amphitheatre in Morrison über seine Sexualität gesprochen und zugegeben, dass er „gerade dabei ist, sie herauszufinden“. Der 26-Jährige gab zu, dass er als 15-Jähriger nicht viele Dinge tun konnte“, da er gerade erst in die Musikindustrie eingestiegen war. Er sprach die lang anhaltenden Spekulationen über seine Sexualität an und nannte sie „irgendwie albern“, weil er Sexualität als „eine so wunderbar komplexe Sache“ ansieht. Mendes, der bereits mit Camila Cabello und Sabrina Carpenter zusammen war, sagte, dass es sich wie ein „Eindringen“ in etwas „sehr Persönliches“ für ihn anfühle. „Die wirkliche Wahrheit über mein Leben und meine Sexualität ist, dass ich es gerade herausfinde, wie jeder andere auch. Und das ist wirklich beängstigend, weil wir in einer Gesellschaft leben, die dazu viel zu sagen hat“, erklärte er. Der 'Treat You Better'-Sänger sagte, er versuche, „mutig“ zu sein und sich zu erlauben, „ein Mensch zu sein und Dinge zu fühlen.“ Er erklärte, dass sein noch nicht veröffentlichter Song 'The Mountain' „wirklich wichtig“ für ihn ist, da er die Gerüchte auf eine Art und Weise anspricht, die ihm sehr am Herzen liegt.