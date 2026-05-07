Einige der größten Hollywoodstars der 1990er-Jahre zogen sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück, nur um gestärkt zurückzukehren. Von preisgekrönten Darbietungen bis hin zu unerwarteten Karrierewechseln beweisen diese Stars, dass eine Auszeit manchmal notwendig ist. Renée Zellweger wurde dank Filmen wie „Jerry Maguire“ und „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ weltberühmt. Für ihre Rolle in dem Film „Unterwegs nach Cold Mountain“ (2003) gewann sie sogar einen Oscar. Nach jahrelanger Arbeit legte sie eine sechsjährige Schauspielpause ein. In einem Interview mit der britischen Vogue gab sie zu, dass sie ihre eigene Stimme nicht mehr hören konnte. Während ihrer Auszeit konzentrierte sie sich auf ihr Leben abseits von Hollywood, bevor sie 2016 mit „Bridget Jones’ Baby“ zurückkehrte. Später gewann sie einen weiteren Oscar für ihre Darstellung von Judy Garland in dem Hitfilm „Judy“ (2019). Matthew McConaughey ging einen ähnlichen Weg. Anfang der 2010er-Jahre zog er sich aus Hollywood zurück, nachdem er jahrelang die romantischen Komödien dominiert hatte. Später beschrieb er die Unsicherheit gegenüber dem Interview Magazine: „Es war beängstigend.“ Diese Pause führte zu dem, was Fans heute die „McConaissance“ nennen – ein Karriere-Comeback mit herausragenden Rollen in „Dallas Buyers Club“, „True Detective“ und „The Wolf of Wall Street“. Cameron Diaz gelang der Durchbruch mit ihrer Rolle im 90er-Jahre-Klassiker „Die Maske“, bevor sie sich 2014 von der Schauspielerei zurückzog, um sich auf ihr Familienleben zu konzentrieren. Später erklärte sie auf dem „Most Powerful Women Summit“ von Fortune, dass es sich „wie etwas anfühlte, das ich tun musste, um mein Leben zurückzuerobern“. 2025 kehrte sie mit dem Netflix-Film „Back in Action“ nach zehn Jahren erstmals wieder auf die Leinwand zurück. Und dann ist da noch Josh Hartnett, der sich ebenfalls auf dem Höhepunkt seiner Karriere aus Hollywood zurückzog. Hartnett erlangte in den 90er-Jahren mit Projekten wie „The Virgin Suicides“ und „Pearl Harbor“ erstmals Bekanntheit, sprach später aber offen über den Druck des Ruhms. Dem Guardian sagte er einmal: „Ich wollte einfach nicht, dass mein Leben von meiner Arbeit vereinnahmt wird. Damals herrschte die Vorstellung vor, man müsse einfach alles aufgeben.“ Schließlich entschied sich Hartnett jedoch, in die Filmbranche zurückzukehren und wirkte seitdem an Projekten wie „Oppenheimer“, „Penny Dreadful“ und „Black Mirror“ mit.