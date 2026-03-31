Hollywood ist voller „Was wäre wenn“-Momente, in denen eine einzige Besetzungsentscheidung unsere Erinnerung an einige unserer Lieblingsfiguren komplett verändert hätte. Amy Schumer war im Gespräch für die Rolle der Barbie, bevor Margot Robbie sie schließlich bekam. Schumer erklärte später, dass es an kreativen Differenzen lag und verriet, dass das Studio „definitiv nicht so wollte, wie ich es mir vorgestellt hatte“. George Clooney wäre beinahe als Noah in „The Notebook“ besetzt worden, doch nachdem er sich Paul Newmans frühere Arbeiten angesehen hatte, entschied er, dass dieser nicht die richtige Besetzung war. Als Ryan Gosling einsprang, überzeugte seine Leinwandchemie mit Rachel McAdams Kritiker und Publikum gleichermaßen. Britney Spears sprach tatsächlich für die Rolle der Allie vor und absolvierte sogar einen Screentest mit Gosling. Die beiden hatten zehn Jahre zuvor im „Mickey Mouse Club“ zusammengearbeitet. Claire Danes lehnte die Rolle der Rose in „Titanic“ ab. Berichten zufolge wollte sie dem intensiven Rampenlicht, das mit einem solchen Blockbuster einhergeht, entgehen. Die Rolle ging schließlich an Kate Winslet, die mit ihrer Leistung den Durchbruch schaffte und ihre Karriere rasant beflügelte. Überraschenderweise sprachen sowohl Vince Vaughn als auch Hank Azaria für die Rolle des Joey in der Erfolgssitcom „Friends“ vor. Die Rolle ging natürlich an Matt LeBlanc, dank seiner unbestreitbaren Chemie mit dem restlichen Ensemble. Wären diese Besetzungen anders ausgefallen, sähen Hollywood und einige unserer Lieblingsfiguren heute ganz anders aus.