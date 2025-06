Jeff Bezos und Lauren Sánchez heiraten in Venedig und reihen sich damit in eine lange Liste von Prominenten ein, die Italien als romantische Kulisse für ihre Hochzeit gewählt haben. George und Amal Clooney heirateten 2014 ebenfalls in Venedig, mit einer symbolischen Zeremonie im Aman Canal Grande und einer anschließenden standesamtlichen Trauung im Palazzo Cavalli. Im Jahr 2009 gaben sich Salma Hayek und François-Henri Pinault im Opernhaus La Fenice in Venedig das Ja-Wort. Ihre standesamtliche Trauung hatte zuvor in Paris stattgefunden. Kim Kardashian und Kanye West heirateten 2014 in Florenz und hielten ihre Zeremonie in der historischen und dramatischen Festung Belvedere ab. Kourtney Kardashian und Travis Barker heirateten 2022 in Portofino, nachdem sie zuvor bereits in Las Vegas und Santa Barbara getraut worden waren. John Legend und Chrissy Teigen heirateten 2013 am Comer See, wobei Teigen drei verschiedene Vera-Wang-Kleider trug. Tom Cruise und Katie Holmes heirateten 2006 in einer mittelalterlichen Burg am Braccianosee in der Nähe von Rom mit einer Zeremonie im Zeichen von Scientology. Jessica Biel und Justin Timberlake heirateten 2012 in Apulien, wo Timberlake Biel ein Ständchen brachte, als sie in einem rosa Kleid zum Altar schritt. Emily Blunt und John Krasinski heirateten 2010 in einer privaten Zeremonie am Comer See. Blunt trug ein maßgeschneidertes Marchesa-Kleid und einen Ring von Neil Lane. Kate Upton und Justin Verlander heirateten 2017 in der Toskana in einer üppigen Gartenzeremonie, die Upton als ihren „geheimen Garten“ bezeichnete. Neil Patrick Harris und David Burtka haben 2014 in Perugia geheiratet. Sie trugen maßgeschneiderte Tom Ford-Smokings und Elton John trat bei ihrem Empfang auf.