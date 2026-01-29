Vier Monate vor dem Ende von „The Late Show With Stephen Colbert“ gab der Moderator das finale Datum während eines Auftritts in der Sendung „Late Night With Seth Meyers“ bekannt. Colbert sagte zu Meyers: „Es fühlt sich jetzt real an“, und fügte hinzu: „Was ich wirklich liebe, sind die Leute … das ist echt das, was ich am meisten vermissen werde.“ Im Interview verriet Colbert, dass der 21. Mai der letzte Sendetag von „The Late Show“ sein wird, nach über einem Jahrzehnt als Moderator der CBS-Sendung. Im Juli 2025 gaben Paramount und CBS bekannt, dass die Show im Mai 2026 enden würde. Sie behaupteten, es handele sich um eine „rein finanzielle Entscheidung“, die nichts mit den Einschaltquoten zu tun habe. Wochen vor der Bekanntgabe der Absetzung einigte sich Paramount in einem Rechtsstreit mit US-Präsident Donald Trump wegen eines Interviews mit „60 Minutes“ auf eine Zahlung von 16 Millionen Dollar. Colbert kritisierte die Einigung damals als „eine fette Bestechung“. Der Zeitpunkt warf Fragen auf, da Paramount die Genehmigung für die Fusion mit Skydance Media anstrebte. Die FCC hat die Fusion von Paramount und Skydance im Wert von 8 Milliarden Dollar inzwischen genehmigt, was die Spekulationen über die Motive von CBS für die Absetzung seiner bestbewerteten Late-Night-Show weiter anheizt. Colbert moderiert „The Late Show“ seit 2015 und trat damit die Nachfolge von David Letterman an, nachdem er zuvor neun Staffeln lang „The Colbert Report“ auf Comedy Central präsentiert hatte.