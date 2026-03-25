Stephen Colbert hat nach dem Ende seiner langjährigen Talkshow „The Late Show“ bereits sein nächstes Projekt in der Pipeline. Der Komiker wird gemeinsam mit Philippa Boyens und Peter McGee das Drehbuch für einen neuen „Herr der Ringe“-Film schreiben. Es handelt sich dabei um den zweiten von zwei geplanten Filmen der Reihe. Colbert, ein lebenslanger Tolkien-Fan, verkündete die Neuigkeit zusammen mit Peter Jackson und verriet, dass die Idee von frühen Kapiteln aus „Die Gefährten“ stammt, die in den Originalfilmen nicht verwendet wurden. „Ich habe immer wieder die sechs Kapitel gelesen, die ihr nie im ersten Film umgesetzt habt“, sagte er. Er bezog sich dabei auf Abschnitte von „Drei sind einer zu viel“ bis „Nebel über den Hügelgräbern“ und erklärte, dass diese ihn zu der Idee inspiriert hätten, dass dies „eine eigene Geschichte sein könnte … die den Büchern treu bleibt“. Colbert erklärte, dass er das Konzept mit seinem Sohn, einem Drehbuchautor, entwickelt habe. „Wir haben überlegt, was unserer Meinung nach funktionieren würde, insbesondere als Rahmenhandlung für diese Geschichte.“ „Ich habe einige Jahre gebraucht, um den Mut aufzubringen, Sie anzurufen“, gab Colbert zu und fügte hinzu, dass Warner Bros. zum Glück „begeistert“ war und grünes Licht für das Projekt gab. Der Film, der derzeit den Titel „Der Herr der Ringe: Schatten der Vergangenheit“ trägt, ist die Fortsetzung von „Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum“, der sich aktuell unter der Regie von Andy Serkis in Entwicklung befindet.