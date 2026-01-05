Die Macher von „Stranger Things“ haben enthüllt, wie sie zwei der bekanntesten Songs von Prince für das Serienfinale in Spielfilmlänge sichern konnten. Im Gespräch mit Netflix Tudum erklärten die Schöpfer der Serie, Matt und Ross Duffer, wie sie die Rechte für die Verwendung von „When Doves Cry“ und „Purple Rain“ erhielten. Beide Songs stammen aus Princes Album „Purple Rain“ von 1984 und wurden bisher nur selten für Filme oder Fernsehproduktionen lizenziert. Ross sagte: „Wir wussten, dass wir für das Finale einen epischen Moment brauchten“ und „es gibt wirklich nichts, was epischer ist als Prince.“ Matt erklärte, dass die Sicherung der Lizenz „eher unwahrscheinlich“ war, führte aber an, dass die vorherige Verwendung von Kate Bushs „Running Up That Hill“ in der Serie dazu beigetragen habe, Estate von Prince zu überzeugen. Laut Variety stiegen die Streams beider Songs auf Spotify nach der Ausstrahlung des Finales um über 200 %, insbesondere bei der globalen Gen-Z-Zielgruppe. Die Lizenzierung erfolgte, nachdem Netflix und das Prince-Estate kürzlich vereinbart hatten, den kontroversen Dokumentarfilm von Regisseur Ezra Edelman über die Musiklegende vorerst einzustellen. Netflix und das Estate gaben inzwischen bekannt, dass sie eine „gegenseitige Vereinbarung“ getroffen hätten, eine neue Dokumentation unter Nutzung von Princes Archivmaterial zu entwickeln.