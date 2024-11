Der Rechtsstreit zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie um ihr französisches Weingut Château Miraval wird vor Gericht gehen. Ein Richter des Obersten Gerichtshofs von Los Angeles hat kürzlich Jolies Versuch, den Fall abzuweisen, abgelehnt. Quellen haben verraten, dass beide in dem Fall befragt werden und der Verhandlungstermin erst im Jahr 2026 stattfinden könnte. Das ehemalige Hollywood-Paar streitet sich um das Weingut, das sie 2008 gekauft haben, seit Jolie 2016 die Scheidung eingereicht hat. Der Streit begann, als Jolie ihre Hälfte der Anteile an dem 500 Millionen Dollar teuren Anwesen an die Weinabteilung von Stoli verkaufte. Pitt reichte daraufhin eine Klage ein, in der er behauptete, ihr Verkauf verstoße gegen eine Vereinbarung, die ihm das Vorkaufsrecht für ihre Anteile einräumte. Jolie behauptete, sie habe nicht an Pitt verkauft, weil er von ihr die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung verlangte, die angeblich vergangenes schlechtes Verhalten vertuschen sollte. Der 'Once Upon A Time In Hollywood'-Schauspieler versucht, den Jolie-Stoli-Deal rückgängig zu machen. Pitts Anwälte sagen, der Fall sei ein „reiner Geschäftsstreit“ und „die andere Seite hat immer wieder persönliche Elemente eingebracht“. Vor ihrer Hochzeit im Jahr 2014 auf dem Weingut verkaufte Pitt Jolie zusätzliche 10 % des Anwesens für 1 €, wodurch sie zu gleichberechtigten Partnern wurden, da die ursprüngliche Aufteilung 60:40 gewesen war.