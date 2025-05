Sydney Sweeney arbeitet erneut mit Dr. Squatch zusammen, um eine limitierte Auflage einer Männerseife auf den Markt zu bringen, die mit ihrem eigenen Badewasser hergestellt wird. Das neue Produkt mit dem Namen „Sydney's Bathwater Bliss“ wurde durch eine Reihe von verspielten Instagram-Posts des „Euphoria“-Stars und der Seifenmarke angekündigt. Das ungewöhnliche Produkt folgt auf Sweeneys viralen Werbespot aus dem Jahr 2023 für Dr. Squatch's Natural Body Wash, in dem sie sich in einem Schaumbad räkelte und „schmutzige kleine Jungs“ ansprach. Der Werbespot weckte das Interesse der Fans, vor allem wegen ihres Badewassers - ein Witz, der nun Wirklichkeit geworden ist. „Ihr habt immer wieder nach meinem Badewasser gefragt... also haben wir es beibehalten“, hieß es in der Ankündigung. Die Seife, die als „sehr echte, sehr limitierte Auflage“ beschrieben wird, kombiniert erdige Outdoor-Düfte wie Kiefer, Douglasie und Moos mit einem „Hauch“ von Sweeneys Badewasser. Dr. Squatch erklärte die Zusammenarbeit humorvoll damit, dass die Fans nicht aufhören würden, danach zu fragen, und Sweeney stimmte zu: „Lasst es uns tun“. Um die Markteinführung zu fördern, veranstaltet die Marke ein Gewinnspiel, bei dem 100 Personen über 18 Jahren einen kostenlosen Badezusatz gewinnen können.