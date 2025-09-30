Taylor Swift bricht mit ihrem neuen Album erneut ihren eigenen Spotify-Rekord. Die weltweite Pop-Ikone hat mit ihrem kommenden zwölften Studioalbum Life of a Showgirl bereits vor Veröffentlichung Geschichte geschrieben: Es ist das meist-vorgespeicherte Album aller Zeiten auf Spotify. Laut dem Streaming-Dienst wurde das Album über fünf Millionen Mal vorab gespeichert – und übertrifft damit den bisherigen Rekord, den Swift selbst mit „The Tortured Poets Department“, aufgestellt hatte. Dieser Meilenstein unterstreicht einmal mehr Swifts beispiellose Fähigkeit, ihr Publikum zu fesseln. Über „Life of a Showgirl“, ist bisher nur wenig bekannt, doch Fans sind bereits begeistert von der Rückkehr der Erfolgsproduzenten Max Martin und Shellback. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir richtig abliefern könnten, wenn wir nochmal zusammenarbeiten“, sagte Swift in der Podcast-Show New Heights über das kreative Wiedersehen. Zur Feier des neuen Albums veranstaltet Spotify ein dreitägiges Pop-up-Event in New York City – mit Easter Eggs, Fotospots und Überraschungen rund um die neue Ära.