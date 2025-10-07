Taylor Swifts „The Official Release Party of a Showgirl“ spielte weltweit 46 Millionen US-Dollar ein, davon 33 Millionen US-Dollar in den USA. Der Film, der mit Swifts 12. Studioalbum „The Life of a Showgirl“ verknüpft ist, wurde als Überraschung angekündigt und lief nur drei Tage in ausgewählten Kinos. Swift umging erneut die traditionellen Filmstudios und arbeitete, wie schon 2023 bei dem rekordverdächtigen Konzertfilm „The Eras Tour“, direkt mit AMC Theatres zusammen. AMC-CEO Adam Aron lobte den Release als ein „wunderbares Geschenk“ und bezeichnete es als Ehre, Swifts Blick hinter die Kulissen mit dem Publikum teilen zu dürfen. Währenddessen hat Leonardo DiCaprios „One Battle After Another“ die 100-Millionen-Marke weltweit geknackt. Der Film läuft seit zwei Wochen im Kino. Die Actionkomödie unter der Regie von Paul Thomas Anderson hat nach zwei Wochen weltweit 101,7 Millionen Dollar eingespielt, davon 58,9 Millionen außerhalb der USA. Außerdem kehrte „Avatar: Der Weg des Wassers“ in die Kinos zurück und spielte weltweit 10 Millionen US-Dollar ein, davon 6,8 Millionen US-Dollar in internationalen Märkten. Mit dem Re-Release soll die Vorfreude auf das kommende Sequel „Avatar: Fire and Ash“ gesteigert werden, das im Dezember in die Kinos kommen soll.