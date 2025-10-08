Zum ersten Mal seit ihrem 17. Lebensjahr ist Taylor Swift in diesem Jahr nicht für einen Grammy nominiert, weil sie das Zeitfenster für die Einreichung verpasst hat. Ihr neuestes Album „The Life of a Showgirl“ und die Leadsingle „The Fate of Ophelia“ wurden mehr als einen Monat nach Ablauf der Nominierungsfrist veröffentlicht und sind daher nicht teilnahmeberechtigt. Ihre Single „Tim McGraw“ aus dem Jahr 2007 wäre zwar berechtigt gewesen, wurde in dem Jahr jedoch in keiner Grammy-Kategorie eingereicht. Seitdem war Swift in allen Grammy-Jahren, bis auf die Jahre 2009, 2011 und 2017, nominiert. Obwohl sie in jedem Jahr Beiträge eingereicht hat. Zwar erhielt ihr Debütalbum keine Nominierung als bestes Country-Album, doch alle folgenden Studioalben wurden in Genre-Kategorien und/oder als Album des Jahres berücksichtigt. Zudem wurden zwei ihrer Singles als „Record of the Year“ ausgezeichnet, die einen Vorgeschmack auf kommende Alben gaben: „We Are Never Ever Getting Back Together“ und „Shake It Off“. Ihre erste Nominierung 2008 verlor Swift gegen Amy Winehouse. Inzwischen hat sie jedoch 14 Grammy-Auszeichnungen gewonnen und ist bis heute die einzige Künstlerin, die den Grammy für das Album des Jahres viermal gewinnen konnte.