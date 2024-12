Taylor Swift belohnte ihre Eras-Tour-Crew mit großzügigen Boni in Höhe von insgesamt 197 Millionen Dollar als Dankeschön für ihre harte Arbeit und ihr Engagement während ihrer rekordverdächtigen Tour. In den vergangenen zwei Jahren wurde diese gewaltige Summe an ihr Taylor Swift Touring Team verteilt, zu dem Roadies, Bühnenarbeiter, Tänzer und LKW-Fahrer gehören. Swifts Akt der Freundlichkeit kommt nach dem riesigen Erfolg der Tournee, bei der sie vor mehr als 10 Millionen Menschen auftrat und über 2 Milliarden Dollar einnahm, was sie zur umsatzstärksten Tournee aller Zeiten macht. Weitere Rekorde brach der Popstar kürzlich mit dem Buch „The Eras Tour Book“, das sich Berichten zufolge in den ersten zwei Tagen nach Veröffentlichung 814.000 Mal verkaufte. Spotify gab außerdem bekannt, dass Swift im zweiten Jahr in Folge die meistgestreamte Künstlerin auf der Plattform war. Während die Megatournee beendet ist, wurde die Sängerin für sechs Grammys nominiert, darunter für das Album des Jahres für „The Tortured Poets Department“.