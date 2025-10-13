Eine Taylor Swift Eras Tour-Dokuserie und ein Konzertfilm erscheinen offiziell am 12. Dezember auf Disney Plus und bestätigen damit lang kursierende Fan-Gerüchte. Die sechsteilige Doku-Reihe mit dem Titel „Taylor Swift - The Eras Tour - The End of an Era“ bietet einen „intimen Einblick in Taylors Leben“ während der Tour. Mit dabei sind Freunde, Familie und Künstler wie Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran und Florence Welch. Neue Folgen erscheinen über einen Zeitraum von drei Wochen. Am selben Tag feiert auch der Konzertfilm „The Final Show“ Premiere . Er zeigt das Tourfinale in Vancouver vom 8. Dezember 2023 im BC Place Stadium. Das Konzert in Vancouver umfasste 45 Songs und bildete den krönenden Abschluss von Swifts fast zwei Jahre langer Eras Tour, die weltweit über 2 Milliarden Dollar einspielte. „Es war das Ende einer Ära, und wir wussten es“, schrieb Swift in einem Social-Media-Post zur Ankündigung der Projekte. Sie fügte hinzu: „Wir wollten jeden Moment in Erinnerung behalten [...] deshalb haben wir Filmemachern erlaubt, diese Tour und alle damit verbundenen Geschichten festzuhalten.“ Die Doku-Reihe „The End of an Era“ wurde von Don Argott inszeniert, Co-Regie führte Sheena M. Joyce. Der Konzertfilm „The Final Show“ stammt von Regisseur Glenn Weiss.