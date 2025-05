Die Anwälte von Taylor Swift versuchen, eine Vorladung von Justin Baldoni im Rahmen der Klage von Blake Lively gegen ihn abzulehnen und bezeichnen sie als „Missbrauch des Offenlegungsprozesses“. In den Gerichtsunterlagen argumentiert Swifts Anwaltskanzlei Venable, dass die Vorladung nur dazu diene, von dem Fall abzulenken und eine „unangemessene Belastung“ für eine „Nicht-Partei“ darstelle. Baldonis Anwaltsteam stellte die Vorladung am 29. April zu und forderte die gesamte Kommunikation zwischen Swift, Lively, Reynolds und ihrem Anwalt. Venable argumentierte, dass die Anfrage stattdessen an Lively oder Reynolds hätte gerichtet werden müssen. Swifts Sprecher hatte zuvor erklärt, dass sich ihre Beteiligung an „Nur noch ein einziges Mal“, dem Film, der im Mittelpunkt der Kontroverse steht, auf die Lizenzierung ihres Songs „My Tears Ricochet“ beschränkt. Baldoni hat behauptet, dass Swift Livelys Haus während einer Drehbuchbesprechung besucht und Livelys Ideen aktiv unterstützt hat. In einem Text, der sich auf „Game of Thrones“ bezog, nannte Lively Swift und Reynolds ihre „Drachen“. Baldonis Team glaubt, dass dies darauf hinweisen könnte, dass Swift Kenntnis von Livelys Ansichten hat, die für den Fall relevant sind. Die Schauspielerin Isabela Ferrer hat ebenfalls behauptet, dass Swift ihr geholfen hat, eine Rolle in dem Film zu bekommen. Swifts Sprecher wies die Vorladung als Publicity-Gag zurück und erklärte, dass ihr Name für „Clickbait“ verwendet werde, anstatt sich auf die Fakten des Falles zu konzentrieren. Baldoni verklagt derzeit Lively, Reynolds und ihren Publizisten, nachdem Lively ihn der sexuellen Belästigung und Verleumdung beschuldigt hat. Der Fall soll im März 2026 verhandelt werden.