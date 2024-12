Zum Abschluss ihrer rekordverdächtigen „Eras“-Tournee hat Taylor Swift mit ihrem „Eras Tour Book“ einen weiteren Rekord gebrochen: In zwei Tagen wurden 814.000 Exemplare verkauft. Das 256-seitige Buch wurde exklusiv von Target zum Preis von 40 Dollar herausgegeben, und der Einzelhändler hat Berichten zufolge zwei Millionen Exemplare des Buches bestellt. Trotz der rekordverdächtigen Verkaufszahlen haben einige Fans Fehler im Text, fehlende Seiten, grammatikalische Fehler und unscharfe Bilder entdeckt. Das einzige andere Sachbuch, von dem in der ersten Woche mehr Exemplare verkauft wurden, waren die Memoiren des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama „A Promised Land“. In der gleichen Woche wurde bekannt, dass Swift das zweite Jahr in Folge die meistgestreamte Künstlerin auf Spotify ist. Bei einem Konzert in Toronto sagte der Popstar vor kurzem: „Unsere nächste Stadt wird die letzte der Eras Tour sein und der Abschluss des bisher außergewöhnlichsten Kapitels meines Lebens.“