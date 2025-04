Terrence Howard hat die persönliche Grenze aufgezeigt, die er als Schauspieler nicht überschreiten würde. Er sagte, er habe ein Marvin-Gaye-Biopic wegen der Darstellung der Sexualität abgelehnt. In einem Gespräch mit Bill Maher in seinem Podcast sagte Howard, er sei ausgestiegen, als er erfuhr, dass der Film Gerüchte aufgreifen würde, wonach Gaye Beziehungen zu Männern hatte. „Sie hätten das tun wollen, und ich hätte das nicht tun können“, sagte Howard über die Rolle eines schwulen Charakters. Als Maher fragte: „Sie meinen, Sie könnten in einem Film keinen Mann küssen?“ Howard antwortete: „Nein. Weil ich es nicht vortäusche.“ Howard ging noch weiter und sagte: „Das würde mich f**ken. Ich würde mir die Lippen abschneiden. Wenn ich einen Mann küssen würde, würde ich mir die Lippen abschneiden.“ Maher antwortete, dass er zwar nicht so weit gehen würde, aber dennoch zustimmte und sagte: „Es macht mich nicht homophob, wenn ich einen Mann nicht küssen will.“ Howard sagte, dass es bei seiner Entscheidung um schauspielerische Integrität ging und erklärte: „Ich kann diese Figur nicht zu 100 Prozent spielen... Ich kann mich nicht an einen Ort begeben, den ich nicht verstehe.“ Marvin Gaye, ein legendärer Sänger und zweifacher Grammy-Preisträger, war zweimal verheiratet, ist aber seither Gegenstand von Spekulationen über seine Sexualität gewesen.