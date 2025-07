CBS hat angekündigt, „The Late Show With Stephen Colbert“ abzusetzen und damit die meistgesehene Late-Night-Show des Senders nach über 30 Jahren zu beenden. Die Sendung wird im Mai 2026 eingestellt. CBS erklärte, die Entscheidung sei „eine rein finanzielle Entscheidung vor dem Hintergrund einer schwierigen Situation in der „Late Night Show“. Colbert kündigte die Einstellung der Sendung während einer Aufzeichnung an, was zu Buhrufen aus dem Publikum führte. „Ja, ich teile Ihre Gefühle“, sagte er. Das Late-Night-Fernsehen ist rückläufig, wobei Streaming kürzlich zum ersten Mal überhaupt Kabel und Fernsehen als wichtigste Unterhaltungsplattform überholt hat. Die Werbeeinnahmen sind drastisch gesunken. Im Jahr 2018 verdienten die Late-Night-Shows des Senders 439 Millionen Dollar, bis 2023 sanken die Einnahmen auf 220 Millionen Dollar, so Guideline. Die Muttergesellschaft von CBS, Paramount, schließt derzeit eine milliardenschwere Fusion mit Skydance ab. Das Geschäft muss noch von der Federal Communications Commission (FCC) genehmigt werden. Colbert kündigte die Absetzung der Sendung während einer Aufzeichnung an, was zu Buhrufen aus dem Publikum führte. „Ja, ich teile Ihre Gefühle“, sagte er. Die Absage der Sendung hat Spekulationen darüber ausgelöst, ob sie mit der Genehmigung der Fusion zwischen Paramount und Skydance oder mit der jüngsten Trump-Klage zusammenhängt. Colbert ist seit langem ein Kritiker von Trump und nannte die 16-Millionen-Dollar-Einigung in einer Episode der „Late Show“ eine „große fette Bestechung“. In einem X-Posting sagte Senator Adam Schiff, dass „wenn Paramount und CBS "The Late Show" aus politischen Gründen beendet haben, die Öffentlichkeit verdient es zu wissen“.