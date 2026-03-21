Nach langen juristischen Verhandlungen ist das Polizeivideo von Justin Timberlakes Alkoholfahrt öffentlich. Der Sänger wollte die Herausgabe des Materials vom Juni 2024 in den Hamptons eigentlich unterbinden, einigte sich mit den Behörden aber auf eine bearbeitete Fassung. Auf den Bildern sieht man einen etwas desorientierten Timberlake, der – fassungslos von seiner Kontrolle – komplett beim Koordinationstest durchfällt.