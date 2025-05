Tom Brady hat sein Bedauern darüber geäußert, dass er seine Trennung von Model Gisele Bündchen in einer Fernsehsendung zu sehr in den Vordergrund gerückt hat, vor allem, weil seine Kinder davon betroffen waren. Im Podcast „Impaulsive“ äußerte er sich zu den emotionalen Auswirkungen der Sendung „The Roast“ (Netflix), die im Jahr 2024 veröffentlicht wurde und in der Witze über die Scheidung gemacht wurden. Brady sagte, dass er während der Aufzeichnung Spaß hatte, aber am nächsten Tag merkte er, dass seine Kinder Benjamin und Vivian tief betroffen waren. „Für meine Kinder war es sicher schwierig. Sie wissen nicht genau, was sie erwartet. Ich liebe es, über mich selbst zu lachen, es fühlte sich an, als wäre ich in der Umkleidekabine, und je mehr die Leute mich kritisierten, desto mehr Spaß hatte ich. Aber für sie war es eine andere Geschichte“, sagte er. Er räumte ein, dass er als Vater einen Fehler gemacht habe und dass das Gespräch mit seinen Kindern nach der Sendung eines der schmerzhaftesten in seinem Leben gewesen sei. Seine Kinder fragten ihn direkt: „Was war der Sinn davon? Warum hast du das getan?“, was ihn zutiefst erschütterte. Brady stellte fest, dass es kein Handbuch für das Vatersein gibt und dass diese Erfahrung ihn dazu brachte, seine öffentlichen Entscheidungen zu überdenken. „Ich werde dieses Gespräch nie vergessen.“