US-Präsident Donald Trump behauptet, er habe „noch nie“ von dem globalen Musikstar Bad Bunny gehört – trotz dessen Rekorderfolgen und bevorstehenden Auftritt in der Super-Bowl-Halbzeitshow. In einem Telefoninterview bei Greg Kelly Reports auf dem Sender Newsmax wurde Trump gefragt, was er davon halte, dass Bad Bunny in der Halbzeitshow des Super Bowl 2026 als Headliner auftreten wird. „Dieser Typ wirkt nicht wie ein Künstler, der das Land vereint“, sagte Moderator Greg Kelly, worauf Trump entgegnete: „Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich weiß nicht, wer das ist.“ Er fügte hinzu: „Ich weiß nicht, warum sie das machen, das ist verrückt. Ich halte das für absolut lächerlich.“ In seiner Eröffnungsmoderation der neuen Staffel von „Saturday Night Live“ reagierte Bad Bunny kürzlich auf Kritik aus rechten Kreisen bezüglich seiner Auswahl für die Halbzeitshow. „Alle freuen sich” über die Halbzeitshow, scherzte er. „Sogar Fox News“, bevor er bearbeitete Clips zeigte, in denen Moderatoren sagen: „Bad Bunny [...] sollte der nächste Präsident sein.“ Auch die US-Heimatsschutzministerin, Kristi Noem, äußerte Kritik an der NFL aufgrund der Buchung von Bad Bunny und sagte, ICE werde beim Super Bowl „überall sein“. Bad Bunny erklärte kürzlich, warum seine bevorstehende Tour die USA auslässt. Gegenüber dem i-D-Magazin erklärte er, dies sei unter anderem auf die „Sorge um migrantische Fans“ zurückzuführen, die von ICE bedroht würden.