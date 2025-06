Peter Streibel ist seit fast einem Vierteljahrhundert Türsteher in Stuttgart. Angefangen im "Oblomow" hat er sich in der Stuttgarter Szene einen Namen gemacht. Und wenn Gäste nicht anders in den Griff zu kriegen waren, wurde es auch mal handgreiflich. Doch erinnern möchte sich der 46-Jährige vor allem an die schönen Momente.