Tyra Banks gibt zu, in einem hitzigen Moment bei „America’s Next Top Model“ zu weit gegangen zu sein. Dies räumt sie in einer neuen Netflix-Dokumentation ein, die die langjährige Reality-Show Revue passieren lässt. Die dreiteilige Serie „Reality Check: Inside America’s Next Top Model“ wirft einen Blick zurück auf die Castingshow aus den 2000er-Jahren, die 2018 nach 24 Staffeln endete. Banks gibt in der Serie ein Interview, ist aber nicht als Produzentin an dem Projekt beteiligt, an dem auch ehemalige Kandidatinnen, Juroren und Produzenten mitwirken. Die Dokumentation beleuchtet einige der am meisten kritisierten Momente der Show, darunter eine viral gegangene Auseinandersetzung mit Kandidatin Tiffany Richardson aus der vierten Staffel. Rückblickend auf die Konfrontation sagt Banks, sie habe die Beherrschung verloren und räumt nun ein, zu weit gegangen zu sein. Der ehemalige Juror Nigel Barker kommentiert, Banks habe das gesamte Team „wirklich verängstigt“. Die Serie thematisiert erneut Vorwürfe des Bodyshamings und des Drucks, darunter Kritik an Kommentaren zu Gewicht, Hautfarbe und Zahnveränderungen. In einer Rezension schreibt der Guardian, Banks wirke „wie ein schwieriger Charakter“, doch sie beteuert, sich entschuldigt und die Kritik als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung begrüßt zu haben. Die 52-Jährige moderierte seither „Dancing With The Stars“ und „America’s Got Talent“.