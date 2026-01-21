Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von „Wetten, dass..?“ im ZDF. Wie der Sender mitteilte, kehrt die beliebte Samstagabendshow am 5. Dezember dieses Jahres zurück. Zuvor hatten die Zwillinge, die aus dem Raum Magdeburg stammen, in der neuesten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ bereits der Gerüchteküche ein Ende bereitet: „Wir werden „Wetten, dass..?“ zurückbringen“ sagte Tom. Es geht dabei allerdings nur um eine Ausgabe des Fernseh-Dauerbrenners, wie die Brüder deutlich machten.