Usher sagt, er habe nichts Negatives über Sean „Diddy“ Combs zu sagen und konzentriere sich stattdessen trotz der anhaltenden Kontroversen auf das Vermächtnis des Musikmanagers. Im Gespräch mit Forbes blickte Usher auf seine Anfänge als Musiker und seine Zeit als Teenager bei Combs zurück, während er in den 1990er-Jahren sein Debütalbum aufnahm. In einem Interview in der Sendung „The Enterprise Zone“ wurde Usher gebeten, Combs mit einem Wort zu beschreiben, worauf er mit „Vermächtnis“ antwortete. Der 47-Jährige fügte hinzu, er glaube, dass „manche Menschen verfolgt werden und ihre Größe vielleicht nicht gewürdigt wird“. „Ich habe nichts Negatives über Sean Combs zu sagen, weil meine Erfahrungen nicht dem entsprechen, was die Welt von ihm gesehen hat und wie er falsch dargestellt wurde“, sagte Usher. Combs wurde in den letzten Jahren mehrfach wegen sexueller Übergriffe und Gewalt angeklagt. Er hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Der Rapper wurde im Oktober 2025 wegen zweifachen Transports zur Prostitution verurteilt und befindet sich derzeit in Berufung, während er seine über vierjährige Haftstrafe verbüßt. Usher merkte an, dass „niemand perfekt ist“, hob aber Combs’ Einfluss auf die Musikindustrie hervor und sagte: „Ich kann die wertvollen Beiträge dieses Mannes nicht ignorieren.“