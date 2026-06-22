Gerüchte über Prominente verbreiten sich online rasend schnell, doch hin und wieder wird eine Geschichte so bizarr, dass der betroffene Star sich genötigt sieht, darauf zu reagieren. Hier sind einige Prominente, die wirklich wilde Gerüchte über sich selbst dementiert haben… Eines der seltsamsten Gerüchte betraf Harry Styles. 2014 tauchte im Internet ein gefälschtes Titelbild des „National Examiner“ auf, das behauptete, der damalige Präsident Barack Obama habe eine sexuelle Beziehung mit Styles gehabt. Als Yahoo UK den absurden Scherz ansprach, schien der One-Direction-Star von der Geschichte nichts zu wissen und antwortete: „Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich habe schon so einiges gehört, aber das ist interessant.“ Auch Taylor Swift geriet in den Mittelpunkt einer hartnäckigen Fan-Theorie um ihre enge Freundin Karlie Kloss. Die Spekulationen nahmen 2014 Fahrt auf, nachdem Fotos der beiden bei einem Konzert aufgetaucht waren, die einige Fans als küssende Bilder interpretierten. Swifts Sprecher dementierten das Gerücht umgehend gegenüber Us Weekly: „Es ist traurig, dass ich ausgerechnet an dem Tag, an dem Taylors drei Grammy-Nominierungen für ‚Shake It Off‘ bekannt gegeben werden, diesen Mist abtun muss.“ Ein weiteres Gerücht brachte Swift mit Kanye West in Verbindung. Der ehemalige NFL-Spieler Brandon Marshall behauptete, Kanye habe sich beim Super Bowl LVIII einen Platz in der Nähe von Taylors Suite gekauft, um im Fernsehen zu erscheinen, wenn die Kameras auf sie schwenkten. Marshall behauptete sogar, West sei nach einem Streit mit Swift aus dem Stadion geworfen worden. Die Geschichte verbreitete sich schnell im Internet, doch Kanyes Sprecher wies sie entschieden zurück und nannte sie ein „frei erfundenes Gerücht“. „The Office“-Star Mindy Kaling äußerte sich ebenfalls zu den jahrelangen Spekulationen um den Vater ihrer Kinder. Da sie diesen Teil ihres Privatlebens privat hält, vermuten einige Fans schon lange, dass ihr Ex-Partner und „The Office“-Kollege BJ Novak der Vater ist. In einem Interview mit Marie Claire im Jahr 2022 sagte Kaling, die Gerüchte störten sie nicht und hätten weder ihre Familie noch ihre Freundschaft mit Novak beeinträchtigt.