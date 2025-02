Justin Bieber hat auf gesundheitliche Bedenken reagiert, nachdem er bei der Einführung der Hautpflegemarke Rhode seiner Frau Hailey Bieber aufgetreten war und seine Fans bemerkten, dass er müde und unwohl aussah. In den sozialen Medien häuften sich schnell die besorgten Kommentare. Ein User schrieb: „Das ist herzzerreißend... Er muss noch einiges heilen“. Als Reaktion auf die Spekulationen stellten Biebers Vertreter klar, dass der Sänger einfach erschöpft sei, weil er Arbeit und Vaterschaft unter einen Hut bringen müsse. Sie wiesen die Gerüchte über den Drogenkonsum als „völlig falsch“ zurück und erklärten in einem Statement gegenüber TMZ: „Die andauernde Geschichte, dass Justin harte Drogen nimmt, ist absolut nicht wahr.“ „Er befindet sich im Moment an einem der besten Plätze in seinem Leben.“ Sie betonten, dass sein müdes Aussehen auf die Arbeit an neuer Musik und die Anpassung an das Leben als frischgebackener Vater zurückzuführen sei. Bieber, der in der Vergangenheit offen über seine Probleme mit Drogenkonsum gesprochen hat, erwähnte zuvor, dass er Drogen als Bewältigungsmechanismus in schwierigen Zeiten benutzte. Sein Team beschrieb das vergangene Jahr als eine Zeit des Wandels und hob seine Entscheidung hervor, sich von persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zu trennen, die nicht mehr mit seinen Zielen übereinstimmten. Kürzlich nahm Bieber an einem Wohltätigkeitshockeyspiel in L.A. für die Waldbrandhilfe teil, erzählte von seiner Liebe zu diesem Sport und scherzte, dass er bald mit seinem sechs Monate alten Sohn auf dem Eis stehen werde. Sein Team drückte seine Frustration über die anhaltenden Gerüchte aus: „Es ist anstrengend und enttäuschend, dass einige Leute sich dafür einsetzen, negative und irreführende Geschichten zu verbreiten.“