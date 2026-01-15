Kiefer Sutherland hat wiederholt darum gebeten, das Uber-Fahrzeug, in dem er saß, verlassen zu dürfen. Dies führte zu einer Auseinandersetzung, die schließlich zu seiner Festnahme führte, wie eine Quelle gegenüber Rolling Stone und TMZ berichtete. Die Polizei reagierte auf einen Anruf des Uber-Fahrers wegen eines vermeintlichen Angriffs und nahm Sutherland unter dem Verdacht der Androhung von Straftaten fest. Er wird wegen eines (schweren) Verbrechens belangt. Quellen der Strafverfolgung berichteten TMZ, dass der Fahrer angegeben habe, Sutherland habe ihm mit dem Tod gedroht, falls er nicht anhalte, und ihn angeblich mit den Händen angegriffen. Die Polizei erklärte, der Fahrer habe „keine Verletzungen erlitten, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen", und Sutherland werde nicht wegen Körperverletzung, sondern lediglich wegen Bedrohung angeklagt. Akten zufolge wurde Sutherland gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar freigelassen und muss am 2. Februar vor Gericht erscheinen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Er wurde mehrfach wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet und verbüßte zuletzt 48 Tage Haft nach einem Geständnis im Jahr 2007. Kiefer Sutherland, Sohn des verstorbenen Donald Sutherland, ist vor allem für seine Rolle als Jack Bauer in der Fox-Serie „24“ bekannt, für die er einen Golden Globe gewann.