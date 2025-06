Sean „Diddy“ Combs hat angeblich 100.000 Dollar in bar für Hotelüberwachungsaufnahmen gezahlt, die zeigen, wie er seine Ex-Freundin Cassie Ventura angreift, wie ein ehemaliger Sicherheitsbeamter ausgesagt hat. Eddy Garcia, der 2016 als Sicherheitsbeamter im InterContinental Hotel arbeitete, sagte, Combs habe ihm gesagt, dass „so etwas ihn ruinieren könnte“ und er „sich um mich kümmern würde“. Garcia weigerte sich zunächst, aber nach Gesprächen mit Diddy und seinem Assistenten stimmten er und sein Chef zu, das Filmmaterial für 100.000 Dollar auszuhändigen, die zwischen ihnen und einem anderen Sicherheitsbeamten aufgeteilt wurden. Er sagte aus, dass das Filmmaterial von den Hotel-Servern gelöscht und dann über einen USB-Stick an Combs übertragen wurde. Combs fragte dann: „Ist das die einzige Kopie?“, und Garcia bestätigte dies. Combs ließ Garcia eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) und eine Erklärung unterschreiben. Garcia sagte, dass Combs mit einer braunen Tasche zurückkam und einen Geldzähler benutzte, um 100.000 Dollar abzuzählen. Garcia sagte, er habe Nachrichten gelöscht und die Ermittler zunächst belogen, als er im Juni 2024 kontaktiert wurde. Er sagte aus, dass er später im Rahmen der Immunität alles offengelegt habe. Garcia sagte auch, dass Combs eine Frau, von der er glaubte, sie sei Ventura, per FaceTime kontaktierte. Garcia zufolge sagte sie: „Es war kein guter Zeitpunkt, um das herauszufinden, und sie wollte, dass es verschwindet.“ Im Kreuzverhör wies die Verteidigung darauf hin, dass das NDA die Weitergabe an die Strafverfolgungsbehörden oder Regierungsstellen erlaubte, Garcia aber verpflichtet war, Combs' Firma zu informieren. Der ehemalige Finanzchef von Bad Boy, Derek Ferguson, sagte ebenfalls über Combs' Finanzen aus und beschrieb die Überschneidung zwischen privaten und geschäftlichen Ausgaben auf Firmenkonten. Ferguson bestätigte, dass Combs Familie und Freunde finanziell unterstützte und zeigte den Geschworenen Bankunterlagen im Zusammenhang mit einer umstrittenen Zahlung von 20.000 Dollar an Venturas Mutter. Auf die Frage, was er derzeit über Combs denke, hielt Ferguson einige Sekunden inne, schüttelte den Kopf und sagte: „Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.“ Combs hat auf nicht schuldig plädiert, wenn es um Erpressung, Sexhandel und ähnliche Vorwürfe geht. Sein Team argumentiert, dass die Anschuldigungen nicht auf ein kriminelles Unternehmen hinauslaufen.