Blake Lively und Ryan Reynolds, die seit langem zu den Favoriten der Met Gala gehören, waren bei der diesjährigen Veranstaltung im Metropolitan Museum of Art in New York City nicht anwesend. Das Thema des Jahres 2025, "Superfine: Tailoring Black Style", zog große Aufmerksamkeit auf sich, aber das Hollywood-Power-Paar entschied sich, dieses Mal nicht zu erscheinen. Es wurde zwar kein offizieller Grund bestätigt, aber das Paar befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit Justin Baldoni, dem Co-Star von Livelys „Nur noch ein einziges Mal“. Vielleicht ist das Paar aber auch einfach nur erschöpft nach einem turbulenten Monat voller hochkarätiger Auftritte im Zusammenhang mit Livelys „Another Simple Favor“ Pressetour an der Seite von Anna Kendrick. Von Leder-Ensembles bis hin zu leuchtenden, von Beyoncé inspirierten Looks - Lively glänzte durchweg, während Reynolds in seinem typischen adretten Stil auffiel. Dennoch vermissten die Fans den für die Met Gala typischen Glamour, der normalerweise ein Highlight des Abends ist.