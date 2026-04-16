Seit ihrem Start im Jahr 2019 hat „Euphoria“ die Popkultur dominiert und zahlreiche Debatten ausgelöst. Nun, mit dem Start der dritten Staffel, steht die Serie erneut im Zentrum der Kontroverse. Ein Teil der Spannungen rührt von tragischen Ereignissen im wahren Leben her. Die Serie hat in den letzten Jahren einige beliebte Charaktere verloren, darunter den Schauspieler Angus Cloud, der im Juli 2023 im Alter von 25 Jahren an einer Überdosis starb, und seinen Co-Star Eric Dane, der im Februar 2026 nach einem Kampf gegen ALS verstarb. Dies wirft einen tragischen Schatten auf die Rückkehr der Serie. Doch nicht nur die Ereignisse abseits der Kameras stehen im Fokus; Kritiker haben die Inhalte der Serie wiederholt bemängelt. Das von der Polizei geleitete Drogenpräventionsprogramm DARE an Grundschulen wirft „Euphoria“ vor, den Drogenkonsum von Schülern „fälschlicherweise zu verherrlichen und falsch darzustellen“. Hauptdarstellerin Zendaya wehrte sich gegen die Vorwürfe und erklärte gegenüber Entertainment Weekly: „Unsere Serie ist in keiner Weise eine Moralfabel, die den Zuschauern vorschreiben will, wie sie ihr Leben zu leben haben oder was sie tun sollten.“ Hinter den Kulissen kursieren Gerüchte über ein vergiftetes Arbeitsklima und Spannungen im Cast, insbesondere zwischen Zendaya und Sydney Sweeney. Die beiden schienen bei der Premiere der dritten Staffel Abstand zu halten. Ein Insider verriet der „Sun“ angeblich, dass die Verantwortlichen von „Euphoria“ genau wüssten, dass die beiden nicht miteinander auskommen, und fügte hinzu, dass ihre Interaktionen eingeschränkt worden seien, um peinliche Momente zu vermeiden. Die Serie sah sich zudem Kritik wegen expliziter Szenen mit Charakteren im Highschool-Alter ausgesetzt. Tim Winter, Präsident des Parents Television Council, sagte 2019 gegenüber dem „Hollywood Reporter“, die Serie „scheint ganz offen und absichtlich extrem explizite Inhalte für Erwachsene – Sex, Gewalt, Schimpfwörter und Drogenkonsum – an Teenager und Kinder im Vorpubertätsalter zu vermarkten.“ Kurz darauf sagte Sweeney gegenüber Cosmopolitan: „Ich glaube nicht, dass mich so viele Leute in ‚Euphoria‘ ernst genommen haben, weil ich mein Hemd ausgezogen habe.“