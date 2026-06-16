Charlie, Alan und Jake standen zwar im Mittelpunkt von „Two and a Half Men“, aber sie waren nicht die einzigen Charaktere, die zum Erfolg der Sitcom beitrugen. Hier erfahrt ihr, was einige der anderen Publikumslieblinge nach dem Ende der Serie gemacht haben… Ashton Kutcher stieß in der neunten Staffel als Walden Schmidt, der exzentrische Milliardär, der Charlie Harpers Strandhaus kaufte und es schließlich mit Alan und Jake teilte, zu „Two and a Half Men“. Dank „Die wilden Siebziger“ bereits ein bekannter Name, wurde Kutcher zum neuen Hauptdarsteller der Serie. Nach dem Ende der Sitcom spielte er in „The Ranch“ mit, kehrte als Michael Kelso in „Die wilden Neunziger“ zurück und schloss sich 2026 dem Cast von Ryan Murphys Horrorserie „The Beauty“ an. Marin Hinkle verkörperte Judith Harper, Alans Ex-Frau und Jakes Mutter, die die Ereignisse der Serie ins Rollen brachte, als sie in der ersten Folge die Ehe beendete. Nach „Two and a Half Men“ feierte sie als Rose Weissman in „The Marvelous Mrs. Maisel“ noch größere Erfolge und wurde 2019 und 2020 für den Emmy nominiert. Conchata Ferrell spielte Berta, Charlies resolute Haushälterin. Die erfahrene Schauspielerin, die unter anderem in „Edward mit den Scherenhänden“, „True Romance“ und „Erin Brockovich“ mitwirkte, hatte sich bereits vor dieser Rolle eine erfolgreiche Fernsehkarriere aufgebaut. Nach dem Ende der Serie war sie in „Grace and Frankie“ zu sehen und spielte erneut an der Seite von Ashton Kutcher in „The Ranch“. Ferrell verstarb leider 2020 im Alter von 77 Jahren. Ryan Stiles verkörperte Herb Melnick, Judiths unkomplizierten zweiten Ehemann und Alans häufigen Ärgernis. Lange vor seiner Rolle in der Sitcom war Stiles bekannt für seine Auftritte in „The Drew Carey Show“ und den „Hot Shots!“-Filmen. Seit „Two and a Half Men“ wirkte er in Serien wie „American Housewife“ und „Young Sheldon“ mit und übernahm später eine Hauptrolle in der Netflix-Serie „Leanne“.