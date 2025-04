Sean „Diddy“ Combs stand im vergangenen Jahr im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit, da er mit einer Reihe von Klagen wegen mehrerer Anschuldigungen sexueller Übergriffe konfrontiert ist. Combs, der einst als eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Hip-Hop galt, sieht sich nun mit einer Reihe von rechtlichen Problemen konfrontiert, darunter ein Prozess wegen des Vorwurfs des Sexhandels und der organisierten Kriminalität. Combs rechtliche Probleme begannen im November 2023, als seine ehemalige Freundin Cassie Ventura den Rapper des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung beschuldigte. In der inzwischen beigelegten Klage behauptete die Sängerin und das Model, dass der Rapper sie oft „geschlagen“ und „getreten“ habe, was bei ihr „ blaue Augen, blaue Flecken und Blut“ hinterlassen habe. Kurz nach Venturas Klage meldeten sich mehrere andere Frauen mit Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen Combs, die teilweise bis ins Jahr 1991 zurückreichen. Joi Dickerson-Neal, die den Rapper beschuldigte, sie unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben, gehörte zu dieser Flut von Klagen. Eine andere Frau, Liza Gardner, beschuldigte Combs zusammen mit einem anderen Mann der Vergewaltigung und des körperlichen Übergriffs, als sie gerade 16 Jahre alt war. Im Dezember 2023 wurde Combs von einer Frau verklagt, die behauptete, er habe sie im Jahr 2003, als sie minderjährig war, zusammen mit zwei anderen Männern „sexuell missbraucht“ und „gruppenvergewaltigt“. Im Februar 2024 verklagte der Musikproduzent Rodney Jones Jr. den Rapper und behauptete, er habe versucht, ihn für Sex mit Prostituierten und anderen Männern zu „präparieren“, und habe nicht einvernehmlichen sexuellen Kontakt mit ihm gehabt. Im Mai 2024 wurde durchgesickertes Filmmaterial veröffentlicht, das zeigt, wie Combs Ventura in einem Hotelkorridor körperlich angreift. Im selben Monat verklagte das Model und die Schauspielerin Crystal McKinney Combs und beschuldigte ihn, sie 11 Jahre zuvor, im Jahr 2003, in New York unter Drogen gesetzt und zum Oralsex gezwungen zu haben. Im Juli 2024 beschuldigte der ehemalige Erotikfilmstar Adria English den Rapper, sie zwischen 2004 und 2009 „über einen längeren Zeitraum“ in den Sexhandel hineingezogen zu haben. Am 16. September 2024 wurde Combs in Manhattan verhaftet, wo er sich angeblich in Erwartung der Anklage aufhielt, nachdem eine große Jury Anklage erhoben hatte. Eine Woche später wurde Combs vor dem US-Bezirksgericht in New York des Sexhandels, der organisierten Kriminalität und der Beförderung zur Prostitution angeklagt. Die Staatsanwaltschaft befand ihn auch der Zwangsarbeit für schuldig und beschuldigte ihn, an drogengetriebenen „Freak-Offs“ teilgenommen zu haben, bei denen es sich um „ausgeklügelte und inszenierte Sex-Performances“ handelte. Combs wurde eine Kaution verweigert, nachdem die Staatsanwaltschaft entschieden hatte, dass er ein „erhebliches Risiko“ für den Prozess darstelle. Am 1. Oktober 2024 gab der Anwalt Tony Buzbee bekannt, dass er 120 Personen vertritt, die Combs der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung und Ausbeutung beschuldigen, von denen 25 minderjährig sein sollen. Am 21. Oktober 2024 wurden sieben neue Zivilklagen gegen ihn eingereicht, in denen er der sexuellen Nötigung beschuldigt wurde. Eine der Klägerinnen war zum Zeitpunkt des Übergriffs 13 Jahre alt. Am 29. Oktober wurden zwei neue Klagen wegen sexueller Übergriffe gegen den Rapper eingereicht; beide Klagen betrafen Minderjährige. Am 6. März 2025 fügte die Regierung weitere Anschuldigungen zu Combs' Fall hinzu und behauptete, er habe Angestellte gezwungen, Überstunden in seinem Sexhandelssystem zu machen und drohte, diejenigen zu bestrafen, die ihm nicht helfen würden. Am 4. April 2025 fügte die Bundesstaatsanwaltschaft der Anklage von Combs zwei neue Anklagepunkte hinzu: Sexhandel und Transport zur Prostitution. Die Staatsanwaltschaft wirft Combs vor, zwischen 2021 und 2024 Nötigung angewandt zu haben, um Frauen zu rekrutieren und sie durch verschiedene Bundesstaaten zu transportieren, damit sie sich prostituieren. Combs und sein Anwaltsteam haben alle Vorwürfe vehement bestritten; der Anwalt des Rappers, Marc Agnifilo, erklärte, Combs habe nie jemanden zu sexuellen Handlungen gezwungen.