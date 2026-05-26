Zwillinge sind bekannt für ihre Kreativität, ihre starke Persönlichkeit und ihre gelegentliche Unberechenbarkeit. Einige der größten Namen Hollywoods erfüllen die Kriterien dieses chaotischen Sternzeichens perfekt. Stevie Nicks, geboren am 26. Mai 1948, ist eine der bekanntesten Zwillinge der Musikgeschichte. Von ihrer unverwechselbaren Stimme bis zu ihrem poetischen Songwriting-Stil wird der Fleetwood-Mac-Star seit Langem für ihre symbolträchtigen, emotionalen und erzählerischen Texte gefeiert. Genau diese ausdrucksstarke Energie ist typisch für Zwillinge. Tom Holland, geboren am 1. Juni 1996, ist zwar rein formal ein Zwilling, doch laut seiner Partnerin und Schauspielkollegin Zendaya verhält sich der „Spider-Man“-Darsteller hinter den Kulissen etwas anders. In einem Interview mit InStyle sprach sie über Hollands Arbeitseinstellung und scherzte: „Wenn man ihn bei der Arbeit beobachtet, merkt man, dass er, obwohl er kein Jungfrau ist, ein Perfektionist ist.“ Dennoch sind Zwillinge dafür bekannt, dass sie die Leute im Ungewissen lassen. Da ist zum Beispiel Chris Evans, geboren am 13. Juni 1981, der seine Sternzeichenidentität voll und ganz anzunehmen scheint. Der Marvel-Star sagte einmal der New York Times: „Ich erschaffe gern Dinge. Ich bin Zwilling. Ich bin immer auf der Suche nach etwas Neuem.“ Und natürlich wird die Dualität der Zwillinge nirgends so deutlich verkörpert wie bei Mary-Kate und Ashley Olsen. Die Zwillinge, geboren am 13. Juni 1986, wurden von Kinderstars in der Erfolgsserie „Full House“ zu einigen der größten Modeikonen Hollywoods. Das Duo gründete 2006 sogar ihr eigenes Luxuslabel The Row und bewies damit, dass sie die bekanntlich vielseitigen Persönlichkeitsmerkmale des Sternzeichens perfekt verkörpern.