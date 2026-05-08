Seit zwei Wochen ist die Marathonwelt eine andere. 1 Stunde, 59 Minuten – eine Grenze, die lange als unmöglich galt. Doch am 26. April durchbricht der Kenianer Sebastian Sawe genau diese Schallmauer – und stellt einen neuen Marathon-Weltrekord auf. Das heißt: 42 Kilometer. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 21 km/h. Kaum vorstellbar. Wir wollen es genauer wissen – und machen den Selbstversuch. In einem Fitnessstudio in Ingolstadt suchen wir drei Freiwillige, die sich dieser extremen Herausforderung stellen.