Diese jungen Schauspieler dominieren Hollywood im Jahr 2024, spielen die Hauptrollen in großen Produktionen und werden von den wichtigsten Regisseuren und Studios umworben. Austin Butler Nach seiner umjubelten Darstellung von Elvis Presley in dem Film Elvis hat sich Austin Butler als eines der vielversprechendsten Talente Hollywoods etabliert. Er gewinnt weiterhin wichtige Rollen und hält das Interesse der Filmindustrie aufrecht. Timothée Chalamet Mit einer Karriere, die sich in Filmen wie Dune und Wonka weiter ausbreitet, ist Chalamet eines der großen Versprechen der Schauspielerei, das immer wieder für anspruchsvolle und herausragende Rollen gesucht wird. Jacob Elordi Jacob Elordi, bekannt durch seine Rolle in Euphoria, hat seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt, seine Karriere ist im Aufwind und seine zukünftigen Rollen werden bereits mit Spannung erwartet. Paul Mescal Nach seinem Erfolg in Normal People hat sich Mescal schnell zu einem gefragten Namen in Hollywood entwickelt, und es stehen große Projekte an. Jenna Ortega Die Schauspielerin erlangte nach ihrer ikonischen Darstellung der Wednesday Addams in der Netflix-Serie enorme Popularität. Ortega ist einer der begehrtesten Jungstars für Filme und Serien. Glen Powell Mit Rollen in Filmen wie Top Gun: Maverick hat sich Glen Powell zu einem aufstrebenden Star in Hollywood entwickelt, der die Aufmerksamkeit für zukünftige Projekte auf sich zieht. Florence Pugh Florence Pugh glänzt weiterhin mit Auftritten in Filmen wie Midsommar, Little Women und Black Widow. Sie ist eine der talentiertesten und gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Sydney Sweeney Der Star aus Euphoria und The White Lotus entwickelt sich schnell zu einer der begehrtesten Schauspielerinnen der Branche, die Talent und Medienwirksamkeit miteinander verbindet. Anya Taylor-Joy Seit dem Erfolg von The Queen's Gambit hat Taylor-Joy Rollen in großen Produktionen erhalten und ihre Position als eine der vielversprechendsten Schauspielerinnen Hollywoods gefestigt. Zendaya Neben ihrer mit dem Emmy ausgezeichneten Rolle in Euphoria und der Hauptrolle in Dune hat sich Zendaya zu einer der vielseitigsten und einflussreichsten jungen Schauspielerinnen der Branche entwickelt.