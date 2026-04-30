Der biografische Film „Michael“ hat nicht nur wegen seines Themas, sondern auch wegen einer einzigartigen Besetzung große Aufmerksamkeit erregt: Der Schauspieler, der den King of Pop verkörpert, ist tatsächlich mit ihm verwandt. Die Hauptrolle, die Michael Jackson darstellt, spielt Jaafar Jackson, Michael Jacksons Neffe. Jaafar ist der Sohn von Jermaine Jackson, einem Mitglied der legendären Jackson-Familie und einem von Michaels älteren Brüdern. Damit gehört er einer der berühmtesten Musikerfamilien der Geschichte an, und seine Besetzung wurde vielfach als bedeutsame Fortführung dieses Vermächtnisses diskutiert. Jaafar Jackson ist selbst Künstler und Sänger und wuchs mit Musik und Bühnenerfahrung auf. Berichten zufolge führten die Filmemacher eine umfassende Suche durch, bevor sie sich schließlich für ihn entschieden. Seine natürliche Ähnlichkeit mit Michael Jackson und seine profunde Kenntnis des künstlerischen Hintergrunds der Familie waren dabei ausschlaggebende Faktoren. Die Besetzung hat großes öffentliches Interesse geweckt, da sie dem Projekt eine ungewöhnliche Authentizität verleiht. Anstatt dass ein fremder Schauspieler Michael Jacksons Leben von außen interpretiert, wird die Rolle von jemandem verkörpert, der seine Abstammung teilt und im selben kulturellen und musikalischen Umfeld aufgewachsen ist.