In der Musikindustrie zum Milliardär zu werden, ist extrem selten, doch einige wenige Künstler haben es geschafft, ihren Ruhm zu nutzen, um ein enormes Vermögen anzuhäufen. Dr. Dre ist der neueste Name auf dieser Liste. Die Hip-Hop-Ikone, bürgerlich Andre Young, schaffte es kürzlich auf die Forbes-Liste der Milliardäre und reihte sich damit neben die Größen der Branche ein. Young war Gründungsmitglied der Hip-Hop-Gruppe N.W.A. und produzierte Legenden wie Eminem und 50 Cent. Damit legte er den Grundstein für seinen Erfolg, doch seine unternehmerischen Entscheidungen veränderten die Musikwelt grundlegend. Die Mitgründung von Beats Electronics und der spätere Verkauf an Apple für 3 Milliarden Dollar erwiesen sich als Wendepunkt. Er sagte sogar einmal stolz zu Forbes: „Ich jage nicht dem Geld hinterher, ich versuche, dass das Geld mir hinterherläuft.“ Dre ist nun neben Jay-Z der zweite Hip-Hop-Milliardär auf der Forbes-Liste. Jay-Z baute ein 2,5 Milliarden Dollar schweres Imperium mit Unternehmen wie Roc Nation, Luxus-Champagner und Investitionen in Firmen wie Uber auf. Dann ist da noch Rihanna, deren Vermögen größtenteils auf ihrer Marke Fenty Beauty basiert, die sie 2017 gründete. Die Marke gilt weithin als Wegbereiterin der Schönheitsindustrie, da sie neue Maßstäbe für Inklusivität setzte, zum Marktstart beispiellose 40 Foundation-Nuancen anbot und die Konkurrenz dazu anspornte, ihr Sortiment zu erweitern und gleichzeitig eine authentischere Repräsentation zu fördern. Andere haben andere Wege eingeschlagen. Taylor Swift wurde vor allem durch ihre Musik zur Milliardärin, angetrieben vom enormen Erfolg ihrer rekordverdächtigen Eras Tour, die weltweit über 2 Milliarden US-Dollar an Ticketeinnahmen generierte. Darüber hinaus gab sie im Mai 2025 bekannt, ihre Aufnahmen von Shamrock Capital, der Private-Equity-Gesellschaft, die sie 2020 von Scooter Braun erworben hatte, zurückgekauft zu haben.