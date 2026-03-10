Rihanna war noch ein Teenager aus Barbados, als die Musikindustrie anklopfte. Geboren als Robyn Rihanna Fenty, wuchs sie auf der Karibikinsel fernab des grellen Lichts des Weltruhms auf. Doch mit 16 Jahren veränderte ein zufälliges Vorsprechen beim amerikanischen Produzenten Evan Rogers alles. Innerhalb weniger Monate saß sie im Flugzeug nach New York und sprach nervös bei Jay-Z von Def Jam vor. Man erzählt sich, er habe sie nicht gehen lassen, bis sie einen Vertrag unterschrieben hatte. 2005 präsentierte sich Rihanna der Welt mit dem Dancehall-Hit „Pon de Replay“. Der Song war eingängig, selbstbewusst – und erst der Anfang eines bemerkenswerten Aufstiegs. Zwei Jahre später explodierte sie im Superstar-Status. Mit der Veröffentlichung von „Umbrella“ legte Rihanna ihr Teenie-Pop-Image quasi über Nacht ab. Der Song dominierte die Charts weltweit und machte sie zu einem der einflussreichsten und unverwechselbarsten neuen Stars der Popmusik. Doch Rihanna blieb nie lange dieselbe. Von „Rated R“ bis „Unapologetic“ bewies Rihanna, dass sie ihren Sound und ihre Persona nach Belieben verändern konnte und dabei Hits, Auszeichnungen und kulturelle Meilensteine ​​sammelte. Dann gelang ihr etwas, was nur wenigen Popstars gelingt: Sie wagte den Schritt über die Musik hinaus. 2017 launchte Rihanna Fenty Beauty, eine Kosmetikmarke, die nicht nur für ihre radikale Inklusivität gefeiert wird, sondern auch die Schönheitsindustrie revolutionierte. Heute ist Fenty Milliarden wert, weltweit erhältlich und hat Rihanna nicht nur als Superstar, sondern auch als globales Wirtschaftsimperium etabliert.