Was mit einem Freundschaftsarmband begann, hat sich zu einer der meistdiskutierten Promi-Liebesgeschichten der letzten Jahre entwickelt. Die Beziehung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce weckte erstmals im Juli 2023 großes Interesse bei den Fans, als der Star der Kansas City Chiefs sie im Rahmen ihrer Eras-Tour in Kansas City besuchte. Kurz darauf verriet Kelce in seinem Podcast „New Heights“, dass er Swift ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer schenken wollte, der Plan aber nicht ganz aufging. In der Folge gab Kelce sogar zu: „Ich war etwas gekränkt, dass ich ihr keins der Armbänder überreichen konnte, die ich für sie gemacht hatte.“ Doch zum Glück für Kelce war noch nicht alle Hoffnung verloren. Nur wenige Monate nach dem gescheiterten Versuch, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, überraschte Swift die Fans im September 2023 mit ihrem Besuch bei einem Chiefs-Spiel. Sie wurde sogar dabei beobachtet, wie sie Kelce zusammen mit seiner Mutter Donna Kelce von einer privaten Loge aus anfeuerte. Von da an wurde das Paar schnell zum Lieblingsthema der Fans. Sie traten mehrfach gemeinsam bei Footballspielen, Konzerten, Preisverleihungen und sogar 2024 beim Coachella-Festival auf, was unzählige Online-Diskussionen auslöste. Auch die Karrieren des jeweils anderen wurden von beiden tatkräftig unterstützt. Kelce besuchte mehrere Konzerte der Eras Tour und hatte sogar einen Überraschungsauftritt bei Swifts Konzert in London, während Swift regelmäßig bei Spielen der Chiefs anzutreffen war, darunter auch bei zwei Super Bowls. Mit der Zeit sprachen beide immer offener über ihre Beziehung. In der Sendung „New Heights“ im Jahr 2025 scherzte Swift, Kelces anfängliche Versuche, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, hätten sich angefühlt, als stünde er mit einer Boombox vor ihrem Fenster. Kelce sagte gegenüber GQ, dass sie sich zusammen „wie ganz normale Menschen“ fühlten. Im August 2025 gab das Paar seine Verlobung auf Instagram bekannt und schlug damit ein neues Kapitel in einer Romanze auf, die Fans weltweit weiterhin begeistert.