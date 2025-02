Johnny Depp soll im sechsten Teil der „Fluch der Karibik“-Saga als Captain Jack Sparrow zurückkehren. Der heute 61-jährige Schauspieler hat die legendäre Figur in fünf Filmen gespielt und dazu beigetragen, dass die Reihe mit einem Gesamteinspielergebnis von 4,5 Milliarden Dollar zu einem weltweiten Phänomen wurde. Nach dem Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard hatte Disney beschlossen, die Zusammenarbeit mit Depp abzubrechen und die Zukunft der Saga auf Eis zu legen. Neue Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass sich die Produktionsfirma auf Dreharbeiten in einem Hollywood-Studio vorbereitet. Laut DisInsider soll der Schauspieler in das Projekt involviert sein, obwohl es keine offizielle Bestätigung gibt. Produzent Jerry Bruckheimer verriet, dass sich derzeit zwei Drehbücher in der Entwicklung befinden und die endgültige Wahl bald getroffen wird. In der Vergangenheit hatte Disney auch ein Reboot der Saga mit Margot Robbie in Erwägung gezogen, aber das Projekt scheint auf Eis gelegt worden zu sein. Die Fans warten nun sehnsüchtig auf die offizielle Ankündigung der Rückkehr von Jack Sparrow.