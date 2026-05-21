Es ist über 20 Jahre her, dass sich die Zuschauer von „Alle lieben Raymond“ verabschiedeten. Die 1996 gestartete CBS-Sitcom avancierte zu einer der erfolgreichsten Komödien im Fernsehen. 2025 trafen sich die meisten Darsteller für ein Special zum 30-jährigen Jubiläum wieder, doch die Stars machten deutlich, dass sie kein Interesse an einer Neuauflage der Serie hatten. Was haben die Darsteller seit dem Ende der Serie im Jahr 2005 gemacht? Ray Romano spielte die Hauptrolle des Sportjournalisten Ray Barone, eine Rolle, die ihm einen Emmy einbrachte und ihn zu einem der bekanntesten Sitcom-Stars im Fernsehen machte. Nach dem Ende der Serie arbeitete er weiterhin regelmäßig im Fernsehen, unter anderem in Serien wie „Parenthood“, „Vinyl“ und „Get Shorty“. Er lieh außerdem Manny in der äußerst erfolgreichen „Ice Age“-Reihe seine Stimme und war in Filmen wie „The Irishman“ und „The Big Sick“ zu sehen. In den letzten Jahren spielte er die Hauptrolle in der Netflix-Serie „No Good Deed“ und wirkte in der zweiten Staffel von „Running Point“ mit. Patricia Heaton verkörperte Debra Barone, Rays schlagfertige Ehefrau, und gewann für ihre Darstellung zwei Emmy Awards in Folge. Nach „Alle lieben Raymond“ feierte sie mit der Sitcom „The Middle“, die ebenfalls neun Staffeln lang lief, weitere Erfolge. Später spielte sie die Hauptrolle in „Carol’s Second Act“, veröffentlichte mehrere Bücher und wirkte weiterhin in Film- und Fernsehprojekten mit, darunter in einer Gastrolle im „Frasier“-Reboot. Brad Garrett spielte Rays älteren Bruder Robert, den sarkastischen New Yorker Polizisten, der zu einer der herausragendsten Figuren der Serie wurde. Während der Laufzeit der Sitcom gewann Garrett mehrere Emmy Awards und erwarb sich einen hervorragenden Ruf als Schauspieler und Stand-up-Comedian. Nach dem Ende der Serie war er in Serien wie „The Crazy Ones“, „Single Parents“ und „High Desert“ zu sehen. Peter Boyle spielte Frank Barone, den direkten und oft streitlustigen Vater von Ray und Robert. Lange vor seiner Rolle in der Sitcom hatte Boyle bereits eine beachtliche Filmkarriere mit Rollen in Klassikern wie „Young Frankenstein“ und „Taxi Driver“ vorzuweisen. Er starb 2006 kurz nach dem Ende der Serie im Alter von 71 Jahren an den Folgen eines Multiplen Myeloms und einer Herzerkrankung.