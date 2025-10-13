Hollywood trauert um Diane Keaton, die beliebte Oscar-Preisträgerin verstarb vor kurzem im Alter von 79 Jahren. Stars und Kollegen würdigten ihr Leben und ihr Vermächtnis. Der in Ungnade gefallene Regisseur Woody Allen ehrte Keaton in der Free Press mit den Worten: „Sie war wie niemand sonst, den dieser Planet je erlebt hat [...] ihr Gesicht und ihr Lachen erhellten jeden Raum, den sie betrat.“ Er erinnerte sich an ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit, von „Annie Hall” bis „Manhattan”, und nannte sie „einzigartig in ihrem Talent und eine Freundin“. Bei ihrer „Shine Away“-Konferenz sagte Reese Witherspoon unter Tränen: „Sie war eine meiner ersten Mentorinnen. Sie war wirklich wichtig für mich.“ Auf ihrer „Shine Away“-Konferenz sagte Reese Witherspoon: Keaton war „eine meiner ersten Mentorinnen“ und fügte unter Tränen hinzu: „Sie war wirklich wichtig“. Francis Ford Coppola schrieb: „Worte reichen nicht aus, um das Wunder und Talent von Diane Keaton zu beschreiben. Endlos intelligent, so schön“, und erinnerte an seine Hauptdarstellerin aus Der Pate. Steve Martin postete auf Instagram eine Erinnerung an ein altes Interview: Keaton wurde gefragt, wer sexier sei, Steve Martin oder Martin Short. Sie antwortete: „Ich meine, ihr seid beide Idioten.“ Martin kommentierte den Beitrag mit „Es fasst unsere wunderbare Beziehung zu Diane zusammen“ und fing damit den Humor und die Wärme ein, die sie auf und neben der Leinwand teilten. „Book Club“-Co-Star Jane Fonda teilte ein Foto von Keaton und schrieb: „Sie war immer ein Funke des Lebens [...] sie kicherte ständig über ihre eigenen Schwächen und war grenzenlos kreativ.“