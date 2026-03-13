In Teil eins haben wir einige überraschende Familienverbindungen in Hollywood beleuchtet. Nun enthüllen wir weitere Stars, deren berühmte Verwandte Sie vielleicht überraschen werden – von Geschwistern und Eltern bis hin zu unerwarteten Cousins ​​und Cousinen. Diese Verbindungen reichen tiefer, als Sie denken. Schauspielerin Kate Hudson wuchs in einem berühmten Haushalt auf, als Tochter von Schauspielerin Goldie Hawn und Musiker Bill Hudson. Hudson hat jedoch oft betont, dass sie Schauspieler Kurt Russell, den langjährigen Partner ihrer Mutter seit ihrer Kindheit, als ihren wahren Vater betrachtet. Auch Rashida Jones hat Kreativität im Blut. Die Schauspielerin und Autorin ist die Tochter des legendären Musikproduzenten Quincy Jones und der Schauspielerin Peggy Lipton und gehört damit zu einer der erfolgreichsten Familien der Unterhaltungsbranche. Snoop Dogg und Brandy kennt man vielleicht aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Musikwelt, aber die beiden sind tatsächlich Cousins ​​und Cousinen. Auch Sänger und Schauspieler Ray J gehört durch diese Verbindung zur selben erweiterten Familie. Hollywood hat auch so einige berühmte Geschwisterpaare zu bieten. Die Schauspieler Maggie Gyllenhaal und Jake Gyllenhaal haben beide erfolgreiche Filmkarrieren hingelegt und arbeiten seit Kurzem zusammen. Jake spielt in „The Bride!“ mit, der 2026 erscheint und von seiner Schwester inszeniert wird. Und schließlich haben wir Lily Collins, Star des Netflix-Hits „Emily in Paris“ und Tochter des legendären Musikers Phil Collins. Phil ist berühmt für Hits wie „In the Air Tonight“ und „Against All Odds“ und komponierte auch den Soundtrack zu Disneys „Tarzan“, darunter den Song „You’ll Be in My Heart“, den er Lily widmete.