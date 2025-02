Kanye West hat seinen X-Account gelöscht, nachdem er während des Super Bowls über Taylor Swift geschimpft und Elon Musk dafür gedankt hatte, dass er sich „Luft machen“ durfte. Der Rapper war bereits zuvor wegen seiner antisemitischen Kommentare in den sozialen Medien und in Interviews in die Kritik geraten. West hat mehrere verstörende Botschaften gepostet, darunter Tweets mit den Worten „Ich liebe Hitler“ und „Ich bin ein Nazi“ [sic]. Diese Beiträge lösten eine Inhaltswarnung auf seinem Konto aus, da er beleidigende Ausdrücke verwendete. Prominente wie David Schwimmer und Piers Morgan forderten, ihn von der Plattform zu verbannen. Schwimmer kritisierte Elon Musk dafür, dass er West erlaube, seine Plattform zu nutzen, um hasserfüllte, antisemitische und andere schädliche Rhetorik zu verbreiten. Der Schauspieler rief Musk in einem Instagram-Post dazu auf, West ein „Megaphon“ für seine 32,7 Millionen Follower zu geben, und wies darauf hin, dass seine Hassreden die Gewalt gegen Juden im realen Leben anheizen. Er verurteilte auch den Mangel an Empörung über die Situation und betonte: „Schweigen ist Mitschuld“. Schwimmer verwies auf einige von Wests jüngsten antisemitischen Beiträgen, darunter seine Behauptungen, dass „jüdische Menschen eigentlich weiße Menschen hassen“. Obwohl Musk West bereits im Dezember 2022 wegen ähnlicher Tiraden gesperrt hatte, blieb er auf X aktiv und lobte Musk sogar dafür, dass er seine kontroversen Aussagen zuließ. Trotz der Gegenreaktion postete West auch während des Super Bowls weiter. In einem Posting schimpfte er über Taylor Swift, die beim Super Bowl war, um ihren Freund Travis Kelce zu unterstützen. Während er über Kendrick Lamars „Not Like Us“ diskutierte, kritisierte West Swift dafür, dass sie angeblich einen Song mitsingt, in dem es darum geht, einen schwarzen Mann zu Fall zu bringen. Danach kündigte West an, sich von X abzumelden. Er bedankte sich bei Musk für die Gelegenheit, „Luft abzulassen“ und nannte die Erfahrung „kathartisch“, wie einen „Ayahuasca-Trip“.