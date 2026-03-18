Zendaya hat die Gerüchte um ihre Hochzeit mit ihrem „Spider-Man“-Co-Star Tom Holland, die angeblich von einer KI generiert wurden, nun richtiggestellt. In der Sendung „Jimmy Kimmel Live!“ bestätigte die Schauspielerin, dass die Fotos künstlich erzeugt wurden. „Viele Leute sind darauf hereingefallen“, sagte Zendaya und erklärte, dass sogar Menschen, denen sie im echten Leben begegnete, die Bilder für echt hielten. „Ich war einfach nur unterwegs, und die Leute sagten: ‚Oh mein Gott, deine Hochzeitsfotos sind wunderschön!‘, und ich sagte nur: ‚Schatz, die sind von einer KI. Die sind nicht echt!‘“, so Zendaya. Die Gerüchte gewannen an Fahrt, nachdem ihr Stylist Law Roach gegenüber „Access Hollywood“ verriet: „Die Hochzeit hat bereits stattgefunden“, und hinzufügte: „Ihr habt sie verpasst.“ Zendaya war in der Sendung „Jimmy Kimmel Live!“ zu Gast, um über ihren kommenden Film „The Drama“ zu sprechen, in dem auch Robert Pattinson mitspielt. Aabseits der Leinwand sind sie und Holland seit 2021 ein Paar, nachdem sie 2017 in „Spider-Man: Homecoming“ erstmals gemeinsam vor der Kamera standen. Die beiden werden später in diesem Jahr auch in „Spider-Man: Brand New Day“ zusammen zu sehen sein.