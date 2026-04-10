Für viele Fans ist „Friends“ nach wie vor die ultimative Wohlfühlserie. Die Sitcom, die 1994 Premiere feierte, begleitete sechs Freunde durch ihren Alltag in New York und wurde schnell zu einem weltweiten Phänomen. Doch seit dem Serienfinale 2004 sind leider einige beliebte Darsteller verstorben. Einer der schockierendsten Verluste war der Tod von Matthew Perry, bekannt als Chandler Bing. Er wurde im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Ein Gerichtsmediziner stellte später fest, dass sein Tod durch die „akute Wirkung von Ketamin“ verursacht wurde, wobei Ertrinken und eine koronare Herzkrankheit als beitragende Faktoren genannt wurden. Jasveen Sangha, die als „Ketamin-Königin“ bekannt wurde und beschuldigt wurde, die tödliche Dosis beschafft zu haben, wurde im April 2026 nach einem Geständnis in mehreren Anklagepunkten zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der Publikumsliebling James Michael Tyler, der den Central-Perk-Barista Gunther spielte, starb im Oktober 2021 im Alter von 59 Jahren nach einem Kampf gegen Prostatakrebs, der 2018 diagnostiziert worden war. Teri Garr, die Phoebes leibliche Mutter verkörperte, starb im Oktober 2024 im Alter von 79 Jahren an den Folgen von Multipler Sklerose. Während der Laufzeit der Serie traten auch zahlreiche legendäre Gaststars auf, darunter Robin Williams, dessen kurzer und ungeskripteter Auftritt an der Seite von Billy Crystal einen bleibenden Eindruck hinterließ. Er starb am 11. August 2014 im Alter von 63 Jahren. Die Behörden bestätigten seinen Tod als Suizid, und seine Frau, Susan Schneider Williams, gab später bekannt, dass er an einer schweren Depression und einer neurodegenerativen Erkrankung, die später als Lewy-Körper-Demenz diagnostiziert wurde, gelitten hatte.