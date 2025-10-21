Netflix ist die klare Nummer eins beim Videostreaming - und wächst weiter. Doch durch einen Steuerstreit in einem einzelnen Land blieb der Gewinn unter den Erwartungen.
Los Gatos - Das Geschäft des Videostreaming-Marktführers Netflix wächst weiterhin schnell - ein Steuerstreit in Brasilien hat aber die Gewinnentwicklung gebremst. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 11,51 Milliarden Dollar. Netflix nennt inzwischen keine Abonnenten-Zahlen mehr, deswegen ist das der zentrale Indikator für das Geschäftswachstum.