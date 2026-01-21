Auch Netflix-Nutzer entdecken Filme und Serien des Streaming-Marktführers zum Teil über andere Video-Plattformen. Der Dienst will nun selbst stärker auf Clips im Hochkant-Format setzen.
Los Gatos - Bei Netflix denkt man vor allem ans TV-Format - aber der Streaming-Marktführer will auch Hochkant-Videos auf dem Smartphone nicht komplett Rivalen wie Tiktok oder Instagram überlassen. Co-Chef Greg Peters verwies darauf, dass der Dienst bereits seit Monaten einen Feed mit Senkrecht-Clips aus seinen Filmen und Serien teste. In Zukunft könnten Ausschnitte aus Video-Podcasts dazukommen. Das Format solle Teil einer Erneuerung der Smartphone-App von Netflix in diesem Jahr werden.